Gazze işgalinin 1. yıl dönümünde Gümüşhane'de protesto

Kaynak: İHA
Gazze işgalinin 1. yıl dönümünde Gümüşhane'de protesto

Gümüşhane'de, İsrail'in Gazze işgalinin 1. yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Fatih Parkı'nda toplanan kalabalık, "Katil ABD Ortadoğu'dan Defol" ve "Katil İsrail, Filistin'den Defol" yazılı pankartlarla yürüyerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından AGD Gümüşhane Şube Başkanı Furkan Ustakurt, Gazze işgalinin ve Müslümanlara yapılan zulmün sona ermesi gerektiğini belirtti. Ustakurt, "Batı'yı arkasına alan İsrail, bölgeyi ateşe veriyor. Gazze'de başlayan vahşet, Lübnan ve Yemen'e de sıçradı. Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmak için buradayız. Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar." dedi.

Basın açıklamasının ardından yapılan dualarla grup dağıldı.

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