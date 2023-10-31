Gazze Şeridi’ne 26 tırlık yardım daha girdi

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne 26 tırlık yardım konvoyunun girişine izin verildi. Son yardım konvoyu ile 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yardım taşıyan 144 tır girmiş oldu.

KAYNAK: İHA
Gazze Şeridi’ne 26 tırlık yardım daha girdi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, yardımlar kısıtlı şekilde Refah Sınır Kapısı’ndan geçmeyi sürdürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan 26 tırlık konvoyun Gazze Şeridi'ne girdiği aktarıldı.

İsrail’in yakıt taşıyan yardım tırlarının girmesine izin vermediği Gazze Şeridi’ne, 7 Ekim'den bu yana çoğunlukla gıda, su ve tıbbi malzeme taşıyan 144 tırın girişine izin verildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2 milyondan fazla insanın yaşadığı, gıda, su ve yakıt stoklarının tükendiği Gazze Şeridi’ne temel ihtiyaçların karşılanması için günde en az 100 yardım tırının girmesi gerektiğini açıklamıştı.

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