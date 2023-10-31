Gazze Şeridi’ne 26 tırlık yardım daha girdi

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne 26 tırlık yardım konvoyunun girişine izin verildi. Son yardım konvoyu ile 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yardım taşıyan 144 tır girmiş oldu.