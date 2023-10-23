Gazze sınırını geçen İsrail askerleri pusuya düşürüldü: 1 ölü, 3 yaralı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Gazze Şeridi sınırını birkaç metre geçen İsrail askerlerini düşürdüğü pusuda 1 İsrail askeri hayatını kaybetti, 3 İsrail askeri de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gazze sınırını geçen İsrail askerleri pusuya düşürüldü: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi sınırını birkaç metre geçen İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini ve geri püskürttüklerini açıkladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus yakınında İsrail güçlerinin sınırı birkaç metre geçtiği belirtilerek, İsrail’e ait 1 tankın ve 2 buldozerin imha edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Savaşçılar, içeri sızan güçle cesurca çatışmaya girdi ve üslerine güvenli bir şekilde geri döndüler" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, erken saatlerde Gazze sınırında İsrail askerlerine düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 1 İsrail tankına ve 1 istihkam aracına tanksavar füze ile saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırıya karşılık tankların Gazze tarafına atış yaptığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bölgedeki askerlerin kayıp İsraillilerin cesetlerini aradıkları aktarıldı.

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