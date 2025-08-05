"Gazze yok edilsin" dedi! Transferi yattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
"Gazze yok edilsin" dedi! Transferi yattı

Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, Gazze’nin yok edilmesi yönündeki açıklamaları ortaya çıkan ve taraftarların tepkisini çeken İsrailli futbolcu Shon Weissman’ı transfer etmekten vazgeçtiğini duyurdu.

Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İspanya’nın Granada takımı oyuncusu Shon Weissman’ı transfer etmekten vazgeçildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Shon Weissman’ı çok yakından inceledik ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.

GAZZE AÇIKLAMASI TRANSFERİ ENGELLEDİ

Ücret ve şartlarda anlaşma sağlanan sporcunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya’da olduğu belirtilirken, transfer hamlesi Fortuna Düsseldorf taraftarlarının öfkesine neden oldu. Shon Weissman’ın Gazze’nin yok edilmesi yönündeki açıklamalarının ortaya çıkması sonrası Fortuna Düsseldorf taraftarları transferin gerçekleşmemesi için imza kampanyası da başlatmıştı. Sosyal medyada ve diğer platformlarda örgütlenen Alman taraftarlar transferin iptal edilmesi için çağrı yapmıştı.

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