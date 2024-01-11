Gazze'de 2 gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.

CAN KAYBI 23 BİN 469'A YÜKSELDİ

Son olarak yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 23 bin 469’a yükseldiği belirtildi.

Savaşta yaralananların sayısı ise 59 bini aştığı bilgisine ulaşıldı.