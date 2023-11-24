Gazze’de 4 günlük geçici ateşkes başladı

İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Kadın ve çocuklardan oluşan İsrailli esirler, Filistinli mahkumlarla takas edilecek. Geçici ateşkes bugün sabah 8'de başladı.

KAYNAK: DHA
Gazze’de 4 günlük geçici ateşkes başladı

Filistinli mahkumlar ile İsrailli esirler takas edilecek. Gazze'nin her bölgesine insani yardım ile yakıt ulaştırılacak... İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin bu sabah 08.00'de başlayacağını duyurmuştu.

Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak. Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı da belirtildi.

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Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı. Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'den daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi umduklarını söyledi.

Ateşkes 4 gün sürecek

Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak. 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Takas edilecek esir ve mahkumlar, kadın ve çocuklar arasından seçildi.

Serbest bırakılacak tüm sivillerin belirlendiği liste yetkililerle de paylaşıldı.

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