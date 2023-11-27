Gazze’de ateşkes uzatılıyor. Açıklama Mısır’dan geldi

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın son gününde arabulucular, süreyi uzatmak için taraflarla görüşmelerine devam ediyor.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS) Başkanı Diaa Rashwan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasını konusunda anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

80 KİŞİ DAHA SERBEST BIRAKILABİLİR

İki günlük uzatmanın 20 İsrailli ve 60 Filistinli esirin karşılıklı serbest bırakılmasını içereceğini ifade eden Rashwan, bugün ise anlaşma kapsamında 11 İsrailli ile 33 Filistinlinin serbest bırakılmasının beklendiğini aktardı.