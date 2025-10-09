ABD Başkanı Donald Trump; Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerin üçüncü gününde Hamas ile İsrail'in 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa giden ilk adımlar olarak, kararlaştırılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor." dedi.

TRUMP: REHİNELERİN PAZARTESİ SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Trump "Başardığımız şey Gazze'den daha büyük, tüm Ortadoğu için barış. Bu harika ve tarihi bir şey." dedi.

"Netanyahu'ya İsrail'in dünyayla savaşamayacağını söyledim ve o bunu iyi anlıyor." ifadesini kullanan Donald Trump şöyle devam etti: " Rehinelerin pazartesi berbest bırakılması bekleniyor, öldürülenlerin cesetleri de buna dahil.

Gazze yeniden inşa edilecek ve orada insanların bir arada yaşadığını göreceğiz."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı, arabuluculara da teşekkür ederek "Tüm taraflara adil davranılacak! Bu, Arap ve Müslüman Dünyası, İsrail, tüm çevre ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün ve bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz. Ne mutlu barış yapanlara." ifadelerini kullandı.

İMZALAR ÖĞLEN 12.00'DE ATILACAK

Suudi Arabistan basınına göre Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmaya bugün, Türkiye saatiyle 12.00'de düzenlenecek törende imza atılacak.

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKESİ ONAYLAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını duyurdu.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

HAMAS TRUMP’A TEŞEKKÜR ETTİ

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise "Gazze savaşını sonlandıracak, İsrail'in çekilmesini ve rehine-tutuklu takasını sağlayacak anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Trump ve garantör devletlere, İsrail'in Gazze ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Hamas ayrıca sağ kalan rehinelerin yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyla takas edileceğini ve İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

BM'DEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi. Guterres, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.