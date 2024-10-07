Gazze'de bir yılda ölen doktor sayısı

Tıbbi malzemelerin %83'ü ve ilaçların %60'ının tükenmesi, sağlık sistemini felç etti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 146 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemelerin %83'ünün, ilaçların ise %60'ının tükendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucu çeşitli branşlarda hizmet veren 146 doktorun hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin dışında tedavi edilmesi gereken 25 bin hasta ve yaralı bulunduğu vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıl önce başlattığı saldırılardan bu yana, insani ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak şekilde, uluslararası bazı kuruluşlar dışında, insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin vermiyor.