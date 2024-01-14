Gazze'de can kaybı 24 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23 bin 968’e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 60 bin 582’ye yükseldi.

Gazze’de devam eden bombardımanda her geçen gün can kaybı artarken, çok sayıda çocuk ve kadın hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Bölgede 7 Ekim’de İsrail tarafından başlatılan saldırılara en büyük desteği ABD verirken, hem İsrail hem de ABD dünyanın dört bir yanından büyük tepki topluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail, son 24 saatte 125 Filistinliyi öldürdüğünü, 265 Filistinliyi ise yaraladığını duyurdu.

Sözcü Kudra, 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 968’e, yaralı sayısının ise 60 bin 582’ye yükseldiğini açıklarken, İsrail’in öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 70’inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Saldırılarda 337 sağlık personeli ölürken, 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet veremez hale getirildiğini aktardı.

Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail ordusu tarafından tutuklandığını açıkladı.