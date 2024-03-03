Gazze'de can kaybı 30 bine yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 30 bine yükseldi
İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Gazzeli sivillerin sayısı 30 bin 410'a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 149 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 9 saldırıda 90 kişinin hayatını kaybettiği, 177 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi’nde saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükseldiği kaydedildi.

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