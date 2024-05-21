Gazze'de can kaybı 35 bin 647

İsrail Gazze’de yaptığı katliamlar 228. Gününde de devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail Ordusu tarafından son 24 saatte sivillere yönelik 5 saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Bu saldırılar sonucunda

85 sivilin hayatını kaybettiğini ve 200 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 647’ye yükseldiğini aktardı.

Bu saldırılar sonucunda yaralananların sayısının ise 79 bin 852’ye yükseldiği kaydedildi. Bunula beraber enkaz altında halen sivillerin olduğu ve yol kenarlarında cansız bedenlerin yattığını fakat ambulansların İsrail saldırıları yüzünden cenazelere ulaşamadığı da belirtildi.