Gazze'de can kaybı 35 bine dayandı

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 35 bine dayandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bine dayandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 217 gündür gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine gerçekleştirdiği 6 katliamda, 39 Filistinlinin daha hayatını kaybetti, 58 Filistinli ise yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı bildirilen açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği aktarıldı.

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