Gazze'de can kaybı 35 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 217 gündür gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine gerçekleştirdiği 6 katliamda, 39 Filistinlinin daha hayatını kaybetti, 58 Filistinli ise yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı bildirilen açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği aktarıldı.