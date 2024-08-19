Gazze'de can kaybı 40 bin 139

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 40 bin 139

İsrail Ordusu tarafından Gazze şeridine yapılan saldırılarda 317 gün geride kaldı. 317 gündür bombardıman altında yaşam savaşı veren Gazze'de can kaybı 40 bin 139 oldu.

İsrail Ordusu tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılar durmaksızın devam ediyor. Filistin'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısının 40 bin 139'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail Ordusu son 24 saat içerisinde Gazze'de 3 katliam yapıldığını ve bu saldırılar sonucunda da 40 sivilin daha hayatını kaybettiği ve 134 sivilin de yaralandığını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucunda bakanlıktan yapılan açıklamada halen enkaz altında insanların olduğu ancak İsrail Ordusu tarafından yapılan engellemeler sonucunda cenazelere ulaşılamadığını açıkladı.

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