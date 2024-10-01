Gazze’de can kaybı 41 bin 638’e çıktı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 41 bin 638’e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 361 gündür sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 101 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaşanan can kaybının 41 bin 638'e, yaralı sayısının 96 bin 460'a yükseldiği kaydedildi.

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