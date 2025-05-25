Gazze'de can kaybı sayısı yükseliyor (25 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı sayısı yükseliyor (25 Mayıs 2025)

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 53 bin 939'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelere 38 ölü ve 204 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 53 bin 939'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 204 yaralının getirildiği kaydedildi.

ATEŞKESİN BOZULMASINDAN BU YANA 4 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 756 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 939'a, yaralıların sayısının da 122 bin 797'ye yükseldiği bildirildi.

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