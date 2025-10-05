Gazze'de can kaybı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139'a çıktı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda can kaybı bilançosu ağırlaşıyor. Son 24 saatte 65 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 67 bin 139'a ulaşırken, yaralılar 169 bin 583'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in devam eden bombardımanlarında hastanelere 65 ceset ve 153 yaralı getirildi. Bakanlık, enkaz altında binlerce kişinin hâlâ mahsur olduğunu vurgulayarak, gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Ateşkes umutları suya düşmüştü. 19 Ocak'ta sağlanan ancak 18 Mart'ta İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes sonrası Gazze'de 13 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 57 bin 542 kişi yaralandı.

Özellikle yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılar dehşet verici boyutlara ulaştı.

İsrail-ABD destekli sözde insani yardım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 605 Filistinli öldürüldü, 19 bin 124 kişi yaralandı.