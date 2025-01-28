Gazze’de can kaybı yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 37 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu can kaybı 47 bin 354'e çıktı.

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 37 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu İsrail'in saldırılarında toplam can kaybı 47 bin 354'e yükseldi.

gazze1.webpGazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği, yıkılan binaların enkazından ise 37 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca hastanelere 80 yaralı getirildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 354'e, yaralı sayısının 111 bin 563'e yükseldiği ifade edildi.

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