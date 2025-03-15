Gazze'de hastane avlusuna defnedilen 61 ceset bulundu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Ekipleri, son iki günde Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi avlusunda gömülü 61 Filistinlinin cesedini bulundukları yerden çıkardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin yeniden verilebilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Savaş şartlarından dolayı hastane avlusuna daha önce defnedilmiş olan cenazelerin 13 Mart Perşembe günü bulundukları yerden alınarak resmi kabristana defnedileceği ifade edildi.

Açıklamada daha önce hastane avlusuna 160 kişinin defnedildiği bunlardan 61'inin çıkarıldığı, bazılarının kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürüleceği kaydedildi.

Şifa Tıp Kompleksi'nde 2020 yılında 460 bin Filistin vatandaşına tedavi hizmeti, 250 bin vatandaşa da acil sağlık hizmeti sunulmuştu. Aynı hastanede 25 bin ameliyat ve 13 bin doğum gerçekleştirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Burş, İsrail ordusunun aylar boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırıları sonucu sağlık kompleksinde bina ve tıbbi cihazların yüzde 95'inin kullanılmaz halde olduğunu söylemişti.