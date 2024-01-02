Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini aştı

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları 88. günde hala sürerken yaşamını yitirenlerin sayısı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 207 kişinin yaşamını yitirdi, 338 kişinin yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralı sayısının ise 57 bin 35'e çıktığı belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL SÜRECİ

Hamas, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli hayatını kaybetti, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ateşkes sürecinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli yaşamını yitirdi.