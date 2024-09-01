Gazze'de ilk kez çocuk felci aşısı yapıldı

İsrail'in Hamas yönetimindeki kıyı şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarından etkilenen Filistinliler, Gazze'de çocukları çocuk felcine karşı aşılamak ve virüsün yayılmasını önlemek için kampanya başlattı.

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, İsrail ile BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) arasında kabul edilen geniş çaplı aşı dağıtımı ve çatışmalara ara verilmesi kararından bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki çocuklara cumartesi günü aşı yapılmaya başlandığını duyurdu.

Associated Press muhabirleri, Cumartesi günü öğleden sonra Han Yunus'taki Nasır hastanesinde yaklaşık 10 bebeğin aşı dozu aldığını gördü.

Gazze Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü hastanelerde ölü sayısının 89 olduğunu, bunlardan 26'sının gece boyunca İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini ve 205'inin yaralandığını açıklamıştı. Bu, aylar içindeki en yüksek günlük rakamlardan biriydi.