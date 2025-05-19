Gazze’de kan durmuyor: 53 bin 486 can kaybı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek için aralıksız saldırılar düzenliyor. Sivilleri hiçe sayarak gece gündüz Gazze’ye bomba yağdırıyor, bu da can kaybı ve yaralı sayısını artırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten beri devam eden saldırıların bilançosuna dair güncel verileri paylaştı. Bakanlık, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 136 cenazenin ve 364 yaralının getirildiğini, cenazelerden 11’inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalan sivillere ait olduğunu belirtti.

İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana ise 3 bin 340 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 357 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların toplam bilançosunu da açıklarken, yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 486’ya, yaralı sayısının ise 151 bin 398’e yükseldiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması