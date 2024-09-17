Gazze'de kemirgen ve böceklerin yayılabileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları sonrasında bölgedeki sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu. UNRWA, İsrail'in altyapı sistemlerine yönelik saldırıları nedeniyle sağlık koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.

Ajans, bu saldırıların sonucunda bölgede kemirgen ve böceklerin yayılmasının arttığını ve bunun da insan sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırdığını ifade etti. UNRWA, böcek ve kemirgenlerin, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı alanlara etkilerini azaltmak amacıyla çözüm arayışlarını sürdürdüğünü belirtti.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumu "giderek kötüleşen" olarak nitelendirerek, ortak insanlığın tehlikede olduğunu vurgulamıştı.