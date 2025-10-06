Gazze'de kritik temas! Tüm dünya diken üstünde

İsrail ile Hamas arasındaki müzakare görüşmeleri Mısır'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Planı" görüşülecek. Müzakereden çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor.

HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞTI

Hamas lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere bu sabah Türkiye saatiyle 07:00'de Mısır’a ulaştığını duyurdu. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı" ifadesi yer aldı.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya kanalına konuşan Hamas yetkilisi kritik açıklamalarda bulundu. Yetkili "Ateşkese bağlıyız ve İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz. Katar aracılığıyla İsrail'in kalıcı olarak çekilmesi için Amerikan garantisi aldık" dedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, aynı saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son açıklamada Gazze’deki saldırıların devam ettiğini belirterek yağtığı videolu paylaşımda, “98. Tümen kuvvetlerine ait savaş uçakları dün Gazze’de Hamas’a ait olduğu düşünülen ve acil tehdit oluşturan bir noktaya saldırdı” dedi.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Times of Israel'in aktardığına göre Hamas heyetinin baş müzakerecisi Halil el-Hayya, Şarm El Şeyh'teki görüşmeler öncesinde Kahire'de Mısır ve Katar'dan arabulucularla bir araya geldi. Times of Israel'in aktardığına göre Mısır'daki Gazze müzakereleri hakkında bilgi veren ismi açıklanmayan bir yetkili, müzakerelerin, İsrail ve ABD'nin sürecin birkaç gün içinde tamamlanması yönündeki taleplerine rağmen, muhtemelen hızlı olmayacağını söyledi.

"UZUN SÜREBİLİR"

Yetkili "Müzakereler en az birkaç gün, hatta daha uzun sürecek. Ateşkesin uygulamaya konulmasından önce tüm detayları belirlenmiş kapsamlı bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varılması hedeflendiği için hızlı bir anlaşmaya varılması pek olası değil" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün öğleden sonra Euro News’e verdiği röportajda, "Filistinlilere, Tel Aviv’den birkaç kilometre uzakta bir devlet vermek istiyorlar. Bu barışa katkı sağlamaz. Hamas, mevcuttaki planı kısmen kabul edemez özellikle ilk aşamadaki tüm maddeleri tamamıyla kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Türkiye saatiyle saat 16.00 sularında Tel Aviv müzakere heyetini taşıyan uçağın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine iniş yaptığını aktardı.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Mısır basını, Türkiye saatiyle 18.00 sularında İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.