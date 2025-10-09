Hamas ve İsrail’in Mısır’daki görüşmeleri sonrası Gazze’de ateşkesin ilk aşaması onaylandı. Yapılan anlaşma ile rehinelerin pazartesi günü serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail’in 2 yıldır sivilleri katlettiği Gazze’den ateşkes sonrası sevinç çığlıkları yükseldi. Gazze'deki kutlamaların adresi 2 yıl boyunca yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önüydü.

Kutlamaların arasında geçen ambulanslar bile sevinci durdurmadı. Deyr El Belah'taki El-Aksa Hastanesi dışında da kalabalıklar dans etti.

Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera’nin Gazze muhabiri dikkat çeken sözler söyledi. Muhabir, "İki yıldır başımda taşıdığım bu miğfer ile bedenime adeta yapışan çelik yeleği artık çıkarabilirim. Artık ölme endişesi yok ve bu tarihi anı sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi. Çevredeki kalabalık sonrasında ise muhabiri omuzlara aldı ve kutlamalara devam etti.

İsrailli rehine yakınlarıysa Gazze anlaşmasının duyurulmasının ardından Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda toplandı.

Aileler, yakınlarının bırakılacak olmasını kutladı, şimdiden nöbete başladı.