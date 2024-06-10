Gazze'deki binaların yarısından fazlası yıkıldı

Kaynak: AA
Gazze'deki binaların yarısından fazlası yıkıldı

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada 7 Ekim tarihinde bu yana Gazze Şeridine hava saldırısı düzenleyen İsrail saldırısında binaların yarısından fazlasının yıkıldığı kaydedildi.

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze şeridine hem havadan hem de karadan durmaksızın saldıran İsrail, deyim yerindeyse taş üstünde taş bırakmadı. Birleşmiş Milletler Gazze’deki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Gazze’deki yıkımın anlatılamaz boyutta olduğunu belirtti. Yine yapılan açıklamada Gazze’deki binaların yarısından fazlasının İsrail saldırıları sonucunda yıkıldığı belirtildi.

ENKAZ KALDIRMAK YILLARI ALACAK

BM, İsrail saldırıları sonucunda yıkılan binaların enkazının kaldırılmasının yıllar alacağı belirtilirken savaşın psikolojik travmasından kurtulmanın daha uzun süreceği söylendi.

BM açıklamalarının ardından bölgedeki acıların sona ermesi için acil bir şekilde ateşkes yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

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