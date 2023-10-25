Gazze'deki doktorlardan İsrail'e cevap: "Acı bitene kadar burada kalacağız."

İsrail'in boşaltılmasını söylediği Gazze'de bulunan Al Awdah Hastanesi'nde çalışan doktorlar İsrail'e şarkıyla yanıt verdi:
“Acı bitene kadar burada kalacağız... Burada yaşayacağız ve şarkı söylemeye devam edeceğiz."
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İsrail'in boşaltılmasını söylediği Gazze'de bulunan Al Awdah Hastanesi'nde çalışan doktorlar İsrail'e şarkıyla yanıt verdi:“Acı bitene kadar burada kalacağız... Burada yaşayacağız ve şarkı söylemeye devam edeceğiz."
İsrail'in boşaltılmasını söylediği Gazze'de bulunan Al Awdah Hastanesi'nde çalışan doktorlar İsrail'e şarkıyla yanıt verdi:
“Acı bitene kadar burada kalacağız... Burada yaşayacağız ve şarkı söylemeye devam edeceğiz."