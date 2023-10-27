Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerden biri Tel Aviv'de bir binaya isabet etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazı açıklamada ise saldırıda biri orta derecede ikisi hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Bunun ardından İsrail Gazze'ye hem havadan hem de karadan saldırılar düzenlemeye başladı.

Sivillerin katledildiği çatışmalar ise 21. günde hala devam edyor.

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