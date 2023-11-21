Gazze’li çocuklar BM’ye mektup gönderdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Dünya Çocuklar Günün'nde Gazze’deki çocuklardan aldığı bir mektubu paylaştı. Gazzeli öğrencilerin mektubunda “Gazze'deki çocuklar için, tıpkı dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu temel hakları talep ediyoruz: her şeyden önce yaşam hakkı, güvenlik ve barış hakkı, gıda ve ilaç hakkı” ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: DHA
Gazze’li çocuklar BM’ye mektup gönderdi

UNRWA’nın faaliyet gösterdiği Gazze’deki bir okulun öğrencileri, Genel Komiser Phillipe Lazzarini’ye mektup gönderdi. Temel haklarından mahrum kaldıklarını belirten çocuklar mektuplarında, “Bizler, Ajans çapında faaliyet gösteren Okul Parlamentosu üyeleri olarak, bugün sizlere yüreklerimiz buruk, derin bir üzüntü ve endişe içinde sesleniyoruz. Her gün Gazze'deki ailelerin tamamı bombalanıyor ve öldürülüyor. Gazze'deki aileler 40 günü aşkın bir süredir gıda, su ve yaşamın temel gereksinimlerini karşılamak için gerekli yakıttan mahrum bırakılarak neredeyse tamamen kuşatılmış durumdalar. Bu acı gerçek acımızı körüklemekten başka bir işe yaramıyor” dedi.

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“TÜM ÇOCUKLAR GİBİ ‘YAŞAMA’ HAKKIMIZI TALEP EDİYORUZ”

Gazze’deki mevcut durumdan dolayı en temel ihtiyaçları olan yaşama haklarının ellerinden alınmasının üzüntüsünü belirten çocuklar, “Gazze'deki çocuklar için, tıpkı dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu temel hakları talep ediyoruz: her şeyden önce yaşam hakkı, güvenlik ve barış hakkı, gıda ve ilaç hakkı ve Gazze'deki binlerce ailenin tek sığınağı haline gelen, ancak uluslararası dokunulmazlıklarına rağmen bombardıman ve yıkımdan kurtulamayan okullarında oyun oynama ve öğrenme hakkı” ifadelerini kullandı.

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“DÜNYA BU ACILARA NASIL SESSİZ KALIYOR?”

Barış çağrısı yapan çocuklar dünyadan desteklerini beklediklerini vurgulayarak şunları ifade etti;

“Bu savaşta masum çocukların ve ailelerinin her gün çektiği acılara tanık olurken haklarımızdan yararlanamıyor ve onlara karşı süregelen bu adaletsizliği anlayamıyoruz. Çocuklar böylesine korkunç koşullarda nasıl yaşayabilir? Tüm temel haklarını kaybetmiş olmalarına rağmen, savaşı durdurmak için dünyanın dört bir yanındaki toplumlardan destek ummaya devam ediyorlar. Dünya onların acıları karşısında nasıl sessiz kalabiliyor? Sesleri ve çığlıkları neden duyulmuyor? Neden tüm bu acılara tek başlarına katlanmak zorundalar? Onların acılarına son vermek için yardımınıza ve uluslararası eyleme ihtiyacımız var. Gazze'deki çocuklar için barış ve güvenlik çağrılarımızı duymanızı ve onları desteklemenizi ve savunmanızı umuyoruz.”

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