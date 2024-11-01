Gazzeli sağlıkçının kahrolduğu an! Beyaz örtünün altında annesinin cesedini görünce dünyası başına yıkıldı

Filistinli sağlıkçının, annesinin cenazesini görünce şok geçirdi.

SALDIRILAR 390 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 390 gündür aralıksız devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN KADININ ANNESİ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Filistin Kızılayı görevlisi Gazzeli Abdülaziz Bardini, İsrail saldırısında hayatını kaybedenleri ve yaralıları Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklederken, saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin annesi olduğunu fark etti.

Annesinin cansız bedenine sarılan sağlıkçı gözyaşları içerisinde "Anneciğim, seni tanıyamadım. Babam, kardeşlerim ve şimdi de sen... Vallahi buna dayanamam. Anneciğim, seni bir daha asla göremeyecek miyim?" şeklinde feryadı yürekleri burktu.