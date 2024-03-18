Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya

Rapora ile ilgili yapılan basın açıklamasında, Gazze'nin kuzeyinin ve Gazze'ye bağlı vilayetlerin, kıtlık anlamına gelen IPC 5. aşamada sınıflandırıldığı açıklandı. Bunun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yüzde 70'inin (yaklaşık 210 bin kişi) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, hane halkı açısından akut gıda güvensizliğine yönelik kıtlık eşiğinin de çoktan aşıldığı vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyindeki bu durumun dışında güneydeki Deir al-Balah ve Han Yunus ile Refah kentlerinin de IPC 4. aşama olan "acil durum" kapsamında sınıflandırıldığı açıklandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyonluk nüfusun yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.

IPC'nin Aralık 2023'te yayımlanan son raporuna dikkat çekilen açıklamada, "O tarihten bu yana, kıtlığı önlemek için gerekli koşullar karşılanmadı ve son bilgiler, kuzeydeki vilayetlerde kıtlığın eli kulağında olduğunu ve mart ortası ile mayıs arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkacağı tahminini doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, IPC raporunun yayınlanmasının ardından BM'nin Roma merkezli kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de beklenen açlık karşısında geniş ölçekte yardımların ulaştırılabilmesi için acil erişim çağrısında bulunuldu.