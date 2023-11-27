Gazze'nin kuzeyine 100 yardım tırı ulaştı

İsrail ile Filistin arasında 24 Kasım’da başlayan insani ara sürerken, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yardım tırları geçmeye devam ediyor. İsrail-Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmalar sırasında Gazze Şeridi’nin kuzeyine yardımların ulaşması engellenirken, insani ara ile kuzeydeki Filistinlilere de insani yardımlar ulaşmaya başladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyine 100 yardım tırının ulaştığı belirtilerek, “Yardımlar ihtiyacı olan binlerce kişiye ulaştı. Yardımın içerisinde gıda, bebek maması, su, süt ve battaniye yer alıyor” denildi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdel Celil Hanjal ise, “Birkaç gün önce bu bölgelere herhangi bir şey ulaştırmak imkansızdı” dedi.