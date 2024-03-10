Gazze’ye havadan atılan yardım paketleri 5 kişinin ölümüne neden oldu

BBC’de yer alan bilgilere göre, ABD, Ürdün, Mısır, Fransa, Hollanda ve Belçika Gazze’de yaşam malzemelerine ihtiyaç duyan insanlar için havadan yardım gönderme kararı aldı.

Kısa süre önce paraşütlü yardım paketleri Gazze semalarından Gazzelilere gönderildi. Ancak görgü tanıkları ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, havadan paraşütle gönderilen bazı yardım paketleri iniş sırasında elektrik tellerine takılması ve paraşütlerindeki arıza nedeniyle kontrolsüz bir şekilde temine düştü.

Metrelerce yükseklikten yere kontrolsüz bir şekilde düşen yardım paketleri 5 Gazzeli’nin hayatını kaybetmesine neden oldu.