Gebelik bulantılarına azaltmak için uzmanı uyarılarını sıraladı

Op. Dr. Güçlü, gebeliğin başlarında ortaya çıkan ve bazen aylar süren bulantı ve kusmanın, anne adaylarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve bu durumla başa çıkmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu söyledi.

Op. Dr. Güçlü, "Gebeliğin en sık rastlanan belirtilerinden biri olan bulantı, genellikle 6-14'üncü haftalar arasında görülür. Bulantıyı önlemek için, hafif ve sık yemek yemek ve bol su içmek çok önemlidir. Herkesin gebeliği farklıdır ve bulantı ve kusma süreci de kişiye göre değişir. Gebeliğin 6. haftasından itibaren başlayan bu süreç, 14-16'ıncı haftalarda azalarak biter. Bu süreçte, anne adaylarının koku ve tat duyuları da hassaslaşır. Bulantı ve kusmanın kesin bir nedeni yoktur, ama genel olarak artan gebelik hormonları, anne adaylarının stres ve psikolojik durumları etkili olmaktadır. Gebelik hormonu olan B-hcg seviyesi, gebeliğin 12. haftasına doğru sabitlenir, vücut bu hormona alışır ve bulantılar azalır" dedi.

“KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN”

Op. Dr. Güçlü, bu konuda unutulmaması gereken bir noktanın da, gebeliğin kişiye özel olduğu ve herkesin bu süreci farklı yaşadığı olduğunu vurguladı.

Op. Dr. Güçlü, "Bu yüzden, kendimizi diğer hamilelerle veya önceki hamileliklerimizle karşılaştırmak, stresimizi arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bazı anne adaylarında bulantı ve kusma hafif seyrederken, bazılarında çok şiddetli olabilir ve hiperemezis gravidarum adı verilen, beslenme bozukluğu, su ve elektrolit dengesi bozukluğu gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Anne adaylarının yüzde 25'inde ise bulantı ve kusma hiç görülmeyebilir" diye konuştu.

“BULANTI VE KUSMA ÇOK ŞİDDETLİYSE DOKTORA GİDİN”

Op. Dr. Güçlü, bulantı ve kusmanın anne adayının sağlığını bozacak, kilosunun yüzde 5'inden fazlasını kaybettirecek kadar şiddetli olması durumunda, ciddi bir tedavi ve takip gerektiğini ifade etti.

Op. Dr. Güçlü, "Bulantı ve kusma genellikle gebeliğe bağlıdır, ama çok şiddetli olması durumunda, başka bir neden olup olmadığını öğrenmek için doktora gitmek gerekir" dedi.

“HAFİF VE SIK YİYİN VE BOL SU İÇİN”

Op. Dr. Güçlü, bulantı ve kusmayı önlemek için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Hafif ve sık yemek yemeye alışmak; bulantıya neden olan ağır kokulardan uzak durmak; sabahları karpuz, soğuk içecekler ve ev yapımı yoğurt yemek; beyaz leblebi, tuzlu kraker, yağsız gıdalar tercih etmek; zencefil, B6 vitamini (ay çekirdeği, Antep fıstığı, kuru erik) ve tiamin açısından zengin besinler (ay çekirdeği, Brüksel lahanası, kuşkonmaz) tüketmek."

Op. Dr. Güçlü, yemek aralarında bol su içmenin ve dinlenmenin de önemli olduğunu belirtti.

Op. Dr. Güçlü, "Eğer altta yatan başka bir sorun yoksa, yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri ile bulantı ve kusmalar devam ederse, doktorunuzun önerisiyle gebelikte güvenli ilaçlar kullanabilirsiniz" dedi.