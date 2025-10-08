Anne adaylarının gebeliğin ikinci yarısında karşılaştığı bir sağlık sorunu olan gestasyonel diyabet (gebelik şekeri), sadece anne sağlığını değil, doğacak bebeğin ileriki yıllardaki sağlık profilini de köklü biçimde etkiledi.

Dünya genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmalar, gebelik sırasında annede düzensiz seyreden yüksek kan şekerinin, bebekte obezite ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) gelişimine zemin oluşturduğunu belirledi.

Uzun Vadeli Sağlık Riskleri Tespit Edildi

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, gestasyonel diyabetli annelerden dünyaya gelen çocukların, yaşamlarının ilerleyen evrelerinde genel popülasyona göre %30 ila %70 arasında daha yüksek bir obezite riski taşıdığını gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, anne karnında aşırı şekere maruz kalan fetüsün, pankreasında ve yağ dokularında kalıcı değişiklikler meydana gelebileceğine ve bunun da metabolik programlamayı değiştirdiğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili görüş bildiren Harvard Tıp Fakültesi'nden Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Sarah K. Johnson, "Anne karnındaki ortam, bebeğin genetik potansiyelini tetikleyen bir 'anahtar' görevi görüyor. Yüksek glikoz seviyeleri, fetüsün daha sonraki yaşamında vücut ağırlığını düzenleme biçimini değiştirdi. Bu çocuklar, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde, sağlıklı kiloyu korumakta zorlandı" açıklamasını yaptı. Prof. Johnson, bu durumun, gelecekteki diyabet ve kalp hastalıkları salgınının erken habercisi olduğunu vurguladı.

Hipertansiyon Riski İle İlişkilendirildi

Sadece obezite değil, yüksek tansiyon riski de bu çocuklar için bir tehdit oluşturdu. İngiliz Tıp Dergisi'nde (BMJ) yayımlanan bir diğer bilimsel çalışma, gestasyonel diyabet öyküsü olan annelerin çocuklarının, 10 yaşından itibaren %25 oranında daha fazla hipertansiyon geliştirme eğilimi gösterdiğini gösterdi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin önde gelen isimlerinden, İtalya'daki Roma Sapienza Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Giovanni Rossi, bu bulgulara ilişkin yorumda bulundu. Prof. Rossi, "Gestasyonel diyabetin neden olduğu damar endotel disfonksiyonunun ve erken damar sertliğinin tohumları anne karnında atıldı. Bu çocuklar büyüdükçe, damar esnekliğini kaybetme eğilimi daha belirgin hale geldi ve bu durum doğrudan yüksek tansiyon riskini artırdı" ifade etti.

Uzmanlar, gebelik şekeri tanısı alan annelerin, hem gebelik süresince hem de doğum sonrasında çocuklarının uzun vadeli sağlığını korumak adına sıkı bir yaşam tarzı takibi ve erken yaşta beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.