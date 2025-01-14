Gebelikte kozmetik kullanımının tehlikeleri... Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Hamilelik, kadınların yaşamındaki en hassas dönemlerden biri. Anne adayları, sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek ve doğacak bebeklerinin gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlamak için birçok önlem alır. Ancak, bu dönemde yapılan bazı alışılmadık seçimler, anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir.

KOZMETİK ÜRÜNLERİN GEBELİKTEKİ ETKİLERİ: KİMYASAL MADDELER VE RİSKLER

Kozmetik ürünler, günlük yaşamda sıkça tercih edilen ve cilt bakımından makyaja kadar birçok farklı alanı kapsayan ürünler. Ancak, bu ürünlerin içerdiği bazı kimyasal maddeler, hamilelik sırasında anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Özellikle parabenler, ftalatlar, alüminyum, benzen türevleri gibi maddeler, gebelikte kullanılmaması gereken maddeler arasında sayılmakta.

Gebelikle ilgili araştırmalar yapan uzman Prof. Dr. Jane Smith, "Gebelik sırasında vücudun kimyasal maddelere karşı duyarlılığı artar. Bu nedenle, kozmetik ürünlerdeki bazı kimyasalların anne karnındaki fetüse zarar verme potansiyeli yüksektir. Özellikle parabenler ve ftalatlar, endokrin bozucu özelliklere sahip olup, hormonal dengesizliklere yol açabilir" diyerek bu ürünlerin tehlikelerine dikkat çekti.

DÜŞÜK RİSKİ: PARABEN VE FTALATLARIN ROLÜ

Parabenler, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan koruyucu maddelerdir. Ancak yapılan araştırmalar, parabenlerin düşük riskini artırabileceğini ve gelişimsel bozukluklara yol açabileceğini gösterdi.

Toksikoloji uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Parabenler, vücudun hormonlarını taklit ederek hormonal dengesizliklere yol açabilir. Hamilelikte bu tür kimyasalların yüksek düzeyde vücuda girmesi, düşük riskini artırabilir" diyerek bu kimyasalların potansiyel zararlarını açıkladı.

Ftalatlar da benzer şekilde kozmetik ürünlerinde bulunan bir başka tehlikeli kimyasal bileşiktir. Ftalatlar, cilt bakım ürünlerinde kullanılan esansiyel yağlar, parfümler ve spreylere eklendi.

Gebelikte çevresel toksinler üzerine çalışan uzman Dr. Emily Harris, "Ftalatlar, fetüsün gelişimini olumsuz etkileyebilir. Yapılan araştırmalar, ftalatlara maruz kalan kadınların düşük yapma riskinin daha yüksek olduğunu ve bebeğin nörolojik gelişimini etkileyebileceğini göstermektedir" dedi.

BEBEĞİN GELİŞİMİNDE ETKİLER: DERİ, SİNİR SİSTEMİ VE ZEKA GELİŞİMİ

Gebelikte kullanılan kozmetiklerin, yalnızca düşük riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bebeğin gelişimi üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceği bilinmekte. Özellikle beyin gelişimi, sinir sistemi ve cilt gelişimi, gebelikte kullanılan bazı kimyasallardan olumsuz şekilde etkilenebilir.

Gelişimsel pediatri uzmanı Prof. Dr. Michael Johnson, "Gebelikte maruz kalınan kimyasal maddeler, bebeğin beyin gelişimine zarar verebilir. Bu, uzun vadede öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve diğer nörolojik bozukluklara yol açabilir. Ayrıca, cilt üzerindeki zararlı etkiler de doğum sonrası görülebilir" diyerek bu konuda yapılması gerekenlere değindi.

HAMİLELİKTE GÜVENLİ KOZMETİK ÜRÜN SEÇİMİ

Gebelikte kozmetik ürün kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, ürünlerin içeriği.

Anne adaylarının, içeriklerinde paraben, ftalat, alüminyum, benzen türevleri ve diğer zararlı maddeler bulunmayan organik ve doğal kozmetik ürünlerini tercih etmeleri önerildi.

Ayrıca, ürünlerin dermatolojik olarak test edilmiş ve hamilelikte kullanım için onaylanmış olması gerekmekte.