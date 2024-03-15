Gebze’de 7 katlı apartmanda yangın çıktı

Kaynak: İHA
Gebze’de 7 katlı apartmanda yangın çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5’inci katında bulunan boş bir dairede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı iletildi. Dairede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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