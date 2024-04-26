Gebze'de devrilen çamaşır makinesi yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 karayolu güney yan yolda meydana gelen olayda, Kamil Güngör’ün kullandığı 26 ACV 379 plakalı çamaşır makinesi yüklü TIR, kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.