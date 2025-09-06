Gebze'de Zabıta Haftası’nda özel kutlama

Gebze Belediyesi, 199. yılını dolduran Zabıta Teşkilatı için özel bir video yayımladı.

Gebze Belediyesi, 199. yılını dolduran Zabıta Teşkilatı için özel bir video yayımladı. Videoda, yıllar içinde değişen kıyafetler ama değişmeyen görev bilinciyle vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışan zabıtalar vurgulandı.

Gebze Belediyesi, kuruluşunun 199. yılını kutlayan Zabıta Teşkilatı için özel bir video yayınladı. "İki asra merdiven dayayan zabıta teşkilatımız, 199 yıllık koca bir çınar oldu" mesajıyla paylaşılan videoda, zabıtaların yıllar içinde değişen kıyafetleri ve değişmeyen görev bilinci vurgulandı. Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan video ile Zabıta Haftası kutlanırken, vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapan tüm zabıta personeline teşekkür edildi.

