Gece balığa çıktı kayıplara karıştı

İHA'nın haberine göre, Mehmet Ç., dün gece saatlerinde teknesi ile Uzungöl köyü yakınlarında Keban Baraj Gölünde balık avına çıktı. Sabah saatlerinde Mehmet Ç’nin eve gelmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, Mehmet Ç.’nin teknesini suyun ortasında buldu. Teknede yapılan aramada Mehmet Ç.’ye ulaşılmayınca Tunceli’den bölgeye arama kurtarma ekipleri istendi.

Sağlık ekiplerinin de beklediği bölgede Mehmet Ç.’yi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çevredeki balıkçılar da tekneleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.