Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Çiçek Adası'ndaki otluk alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm adayı saran yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangın, adanın tamamını küle çevirirken, adada yaşayan birçok hayvanın yanarak can vermesi yürekleri burktu. Yangın sırasında bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, yangının hayvanlara verdiği zararın derin üzüntü yarattığını ifade etti.

Yetkililerin adada yaptığı incelemelerde, çok sayıda hayvanın yangında hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine dair araştırmalar devam ediyor.