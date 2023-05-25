Gece deliksiz uyumanın mucize yöntemi ortaya çıktı. Uyumadan önce bunu mutlaka yapın

Yapılan araştırmaya göre; Ekransız odada uyumanın uyku kalitesini artırdığı ortaya çıktı.

Gece deliksiz uyumanın mucize yöntemi ortaya çıktı. Uyumadan önce bunu mutlaka yapın

AA’nın News Medical’dan çevirdiği habere göre; ABD’nin California Üniversitesinde yapılan araştırmada, uyku öncesi ekran alışkanlıkları ile uyku kalitesi arasındaki bağlantı incelendiği bildirildi.
Yaşları 10 ila 14 olan 10 bin 280 kişi üzerinde yapılan araştırmada, 2018-2020 döneminde bu kişilerin uyku düzeni ile telefon ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişki izlendiği ifade edildi.

BU DURUM UYKU SORUNUNU YÜZDE 34 ORANINDA ARTIRIYOR

Araştırmada, uyumadan önce sosyal medya kullanımı, video oyunları oynama, internette arama yapma ve film, dizi ve video klip izleme gibi durumların da uykuya dalma sorununu artıran etkenler arasında olduğu bildirildi.

İzlenen çocukların yüzde 20’sinin gece uyandıklarında telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri kaydedilen araştırmada, bu durumun uyku sorununu yüzde 34 oranında artırdığı vurgulandı.

KALİTELİ UYKUNUN GENÇ ERGENLERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmaya konu olan çocukların yüzde 15,5’inin haftada birkaç gün uykuya dalma sorunu yaşadığı, yüzde 16,9’unun ise haftada en az bir kez telefon bildirimlerinden dolayı uykularının bölündüğü bildirildi.

California Üniversitesinden Jason Nagato, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yeterli ve kaliteli uykunun genç ergenlerin gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

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