Gece kulübü işletmecisi otoparkta öldürüldü

Bursa’da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43) otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

KAYNAK: DHA
Gece kulübü işletmecisi otoparkta öldürüldü

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi, Eğitimciler Caddesi’nde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Bülent Karakuş, Çamlıca Parkı’nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından önce darbedildi. Yaşanan arbede sırasında toplanan çevredekilerin tepki gösterdiği saldırgan, iddiaya göre tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş’un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Karakuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Şüphelinin kaçtığı aracı takibe alan polis, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Karakuş’un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DARP ANI KAMERADA

Otoparkta yaşanan olayda Karakuş’un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Karakuş’u darbettiği ve çevredekilerin duruma tepki gösterdiği görülüyor.

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Öte yandan Bülent Karakuş’un, 29 Ağustos 2022 tarihinde gece kulübü önünde taksi şoförü Murat Kayalı’nın hayatını kaybettiği, işletmede çalışan Mehmet C. ve Zülküf A.’nın ise ağır yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında açılan davada şikayetçi taraf olduğu öğrenildi. Olayla ilgili davanın da 29 Eylül tarihinde Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği belirtildi.

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