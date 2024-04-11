Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü
Isparta’da gece kulübünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Isparta’da 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde Mehmet Çuhadar ile Galip K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenler tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Galip K., Mehmet Çuhadar’a silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gece kulübünü, emniyet şeridi ile kapattı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Mehmet Çuhadar’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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