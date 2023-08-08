Gece kulübünden çıkan gençlere ücretsiz taksi hizmeti

İtalya'da hükümetin, alkollü araç kullanımı yüzünden yaşanan trafik kazalarını önlemek için gece kulüplerinden çıkan aşırı alkollü kişilere ücretsiz taksi sağlama projesi tartışmalarla başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini'nin önayak olduğu projeyle, gece kulüplerinden çıkanlara alkol testi yapılması ve araç kullanma sınırını aşmış olanlara ücretsiz taksi ve servis sağlanması öngörülüyor.

Alkollülere ücretsiz taksi uygulaması, geçen hafta sonunda altı gece kulübünde denenmeye başlandı.

Deneme sürecinin Eylül ortasına kadar devam etmesi, ardından da elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve projenin geleceğinin belirlenmesi planlanıyor.