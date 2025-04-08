Gece kulübünün çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da gece kulübünün çatısı çöktü. Çökme nedeni öğrenilemeyen olay ile ilgili bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirdi. İlk belirleme nedeniyle 15 kişinin öldüğü öğrenildi.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, çökmenin neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ve farklı hastanelere 93 ambulans sevk edildiğini açıkladı.

Acil Durum Yönetimi Direktörü Juan Manuel Mendez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Birçoğunun hala hayatta olduğunu tahmin ediyoruz. Bu nedenle ekipler, enkazdaki son kişiyi bulana kadar durmayacaklar" dedi.

Gece kulübünün çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Gece kulübünün çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Son Haberler
Öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci
Öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci
Kaymakam alkollü araç kullanırken yakalandı. Polis Müdürü'nü aradı ve olanlar oldu
Kaymakam alkollü araç kullanırken yakalandı. Polis Müdürü'nü aradı ve olanlar oldu
Bakan açıkladı: Hamile kadının katilleri yakalandı
Bakan açıkladı: Hamile kadının katilleri yakalandı
Bir bir YouTube'a geçiyorlar! Bakın en çok hangi gazeteci kazanıyor
Bir bir YouTube'a geçiyorlar! Bakın en çok hangi gazeteci kazanıyor
Sincan’da kitap şöleni başladı!
Sincan’da kitap şöleni başladı!