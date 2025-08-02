Gece sıcaklıklarının gizli tehlikesi ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yükselen gece sıcaklıklarının epilepsi hastaları için ciddi bir tehdit oluşturabileceği ortaya çıktı.

Bilimsel araştırmalar, sıcak hava dalgalarının ve bozulan uyku düzeninin epilepsi nöbetlerini tetikleyici bir faktör olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu riski daha da artırdığı konusunda uyardı.

Nöroloji uzmanları, gece saatlerinde artan sıcaklıkların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ve bu durumun epilepsi hastalarında nöbet sıklığını artırabileceğini belirtti.

Uzmanlar, “Beyin hücreleri ısıya son derece duyarlıdır. Aşırı sıcaklıklar, beyne ek yük bindirerek nörolojik hastalıkların semptomlarını kötüleştirebilir. Gece sıcaklıklarının yükselmesi, uyku düzenini bozarak epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir” dedi.

İngiltere’de University College London (UCL) Nöroloji Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin neden olduğu sıcak hava dalgalarının epilepsi, inme, migren, multipl skleroz (MS), ensefalit ve demans gibi nörolojik hastalıkları ağırlaştırdığını ortaya koydu.

Çalışmada, 19 farklı nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlığın sıcaklık artışlarından nasıl etkilendiği incelendi.

Araştırma, özellikle gece boyunca düşmeyen sıcaklıkların uyku kalitesini bozarak nöbet riskini artırdığını vurguladı. Ayrıca, yüksek nem oranlarının bu riski daha da büyüttüğü belirtildi.

SICAKLIĞIN BEYNE ETKİSİ: BİLİMSEL BULGULAR

Uzmanlar, sıcaklık artışlarının beynin koruyucu bariyeri olan kan-beyin bariyerinin geçirgenliğini artırabileceğini ifade etti. Bu durum, toksinlerin, virüslerin ve bakterilerin beyin dokusuna daha kolay ulaşmasına yol açarak nörolojik hastalıkların seyrini kötüleştirebilir.

Uzmanlar, “Sıcaklıkta her bir derecelik artış, Alzheimer, Parkinson ve epilepsi gibi hastalıkların görülme sıklığını artırabilir” dedi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Nathan Fountain, epilepsi nöbetlerinin tetikleyici faktörleri üzerine yaptığı çalışmalarda, çevresel faktörlerin önemine vurgu yaptı.

Dr. Fountain, “Uykusuzluk ve stres, epilepsi nöbetlerini tetikleyen başlıca faktörlerdir. Gece sıcaklıklarının artması, uyku düzenini bozarak bu riski katlıyor. Epilepsi hastalarının sıcak havalarda serin ortamlarda bulunması ve düzenli uyku alışkanlıklarına özen göstermesi kritik” dedi.

EPİLEPSİ VE TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER

Epilepsi, beyindeki sinir hücrelerinin anormal elektriksel aktiviteleri sonucu ortaya çıkan ve nöbetlerle karakterize bir nörolojik hastalık.

Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insanı etkileyen bu hastalık, her yaş grubunda görülebildi.

Nöbetler, bilinç kaybı, istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler veya ani davranış değişiklikleri gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir.

Bilimsel çalışmalar, epilepsi nöbetlerini tetikleyen faktörler arasında uykusuzluk, stres, kafein, alkol, yanıp sönen ışıklar ve bazı ilaçların bulunduğunu gösterdi. Ancak son yıllarda, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının da bu listeye eklendiği belirtildi. Özellikle gece sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, uyku sırasında nöbet riskini artırdı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, epilepsi hastalarının sıcak havalarda alabileceği önlemleri sıraladı:

“Hastalar, serin ve iyi havalandırılan ortamlarda bulunmalı, bol sıvı tüketmeli ve uyku düzenine dikkat etmeli. Ayrıca, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve doktor kontrollerini aksatmamaları hayati önem taşıyor.”

Dr. Fountain ise, “Epilepsi hastalarının sıcak yaz gecelerinde klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanması, nöbet riskini azaltabilir” önerisinde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE NÖROLOJİK SAĞLIK

Araştırmalar, iklim değişikliğinin nörolojik hastalıklar üzerindeki etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşeceğini öngördü.

Uzmanlar, 2050 yılına kadar Alzheimer hastalarının sayısının üç katına çıkabileceğini ve bu tahminlerin iklim krizinin etkileri hesaba katılmadan yapıldığını vurgulayarak, “Fosil yakıtların kullanımına devam edilmesi, sıcaklık artışlarını hızlandırarak nörolojik hastalıkların sıklığını artırabilir” dedi.

Uzmanlar, küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele çağrısında bulundu. Epilepsi hastaları ve yakınları için bu bulgular, sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, nöbet riskini azaltmak için hem bireysel önlemlerin hem de toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Bilim dünyası, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için araştırmalarına devam ederken, epilepsi hastalarının yaz aylarında serin ve stressiz bir yaşam tarzı benimsemesi hayati önem taşıyor.