Geceleri nüfusun on binleri geçen mahallenin seçmen sayısı şaşkına çevirdi

Antalya'nın tarihi ve turistik ilçesi Kaleiçi’nde geceleri nüfus gece hayatından dolayı on binleri aşsa da gündüzleri mevcut seçmen sayısı şaşırttı. Geceleri nüfus on binleri aşarken semtte 612 seçmen oy kullanacak.