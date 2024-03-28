Geceleri nüfusun on binleri geçen mahallenin seçmen sayısı şaşkına çevirdi

Bu hafta sonu Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerde, Antalya’nın 913 mahallesinde muhtar adayları seçime yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.
Şehrin tarihi Kaleiçi ilçesinde bulunan Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular mahallelerinde muhtar adayları vatandaşların oy kullandığı sandık sonuçlarını bekliyor.
Tuzcular Mahallesi, eğlence mekânları ve otellerin yoğunluğu nedeniyle geceleri on binlerce kişiyi ağırlayan 4 mahallenin başında geliyor. 4 mahallenin seçmen sayısı oldukça düşük.
Tuzcular Mahallesi'nde 83 seçmen, Selçuk Mahallesi'nde 87 seçmen, Barbaros Mahallesi'nde 124 seçmen, Kılınçarslan Mahallesi'nde ise 318 seçmen bulunuyor.