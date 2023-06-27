Geçen yıl her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Küresel Orman İzleme (GFW) verileri, 2022 yılında her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın yok olduğunu gösterdi.

Geçen yıl her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Dünya Kaynakları Enstitüsünün desteklediği çevrim içi orman izleme ve uyarı platformu GFW'nin 2022'ye ilişkin analizi, uluslararası toplumun, 2021’de 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) imzalanan Glasgow Deklarasyonu hedeflerinin gerisinde kaldığına işaret etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Kaynakları Enstitüsü Orman Programı Yöneticisi Rod Taylor, "2030 itibarıyla ormansızlaşmayı durdurma yolunda mıyız? Kısa cevap basit bir hayırdır." dedi.

2022'deki ormansızlaşmanın, 2030 hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan seviyeden 1 milyon hektar daha fazla olduğunu belirten Taylor, gidişatın "yanlış yönde" olduğuna dikkati çekti.

Verilere göre, geçen yıl her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu.

Kesilerek ya da yanarak yok olan ormanlık alanlar 4 milyon hektarı buldu.

Brezilya 1,77 milyon hektar ile en fazla tahribatın gerçekleştiği ülke olurken, onu 513 bin hektar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 386 bin hektar ile Bolivya ve 230 bin hektar ile Endonezya izledi.

(AA)

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