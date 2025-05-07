Geçen yıl trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında 152,9 milyar lira tazminat ödendi

İSTANBUL (AA) - BAHAR YAKAR - Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında geçen yıl sigortalılara yapılan ödemeler ile eksper ve masraf ödemeleri dahil toplam 3 milyon 954 bin 425 mağdura 152 milyar 865 milyon 209 bin 235 lira tazminat ödemesi yapıldı.

AA muhabirinin, 1-7 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2024 yılı verilerini içeren Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde bu üç branşta ödenen toplam tazminat tutarı 152 milyar 865 milyon 209 bin 235 lira ve ödeme yapılan mağdur sayısı 3 milyon 954 bin 425 oldu.

Türkiye'de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için yasal olarak yaptırılması zorunlu tutulan ve kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılamayı amaçlayan trafik sigortası kapsamında sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 91 milyar 70 milyon 835 bin 499 lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 503 bin 964 oldu.

Dönem sonu itibarıyla henüz sonuçlanmamış dosyalar için ayrılan muallak tazminat tutarı 59 milyar 616 milyon 179 bin 635 lira ve buradaki mağdur sayısı 858 bin 748 kişi olurken, önceki dönemden devreden muallak tazminat tutarı 37 milyar 174 milyon 390 bin 692 lira ve mağdur sayısı 864 bin 185 kişi olarak kaydedildi.

Tazminat ödenen 2 milyon 889 bin 32, muallak 852 bin 164 ve devreden muallak 832 bin 370 dosya kaydedildi.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 25 milyon 606 bin 686 teminat verilirken, yazılan prim tutarı 161 milyar 14 milyon 125 bin 250 lira oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 51 milyar 44 milyon 69 bin 240 lira ve 1 milyon 415 bin 716 mağdurla otomobillere ödendi. Otomobili, 19 milyar 587 milyon 922 bin 103 lira ve 559 bin 464 kişiyle kamyonet izledi.

- Kaskoda geçen yıl ödenen tazminat 62 milyar liraya yaklaştı

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına alan kasko sigortası kapsamında ödenen tazminat tutarı 61 milyar 756 milyon 788 bin 819 lira ve mağdur sayısı 1 milyon 449 bin 257 kişi oldu.

Muallak tazminat tutarı 17 milyar 652 milyon 128 bin 818 lira olurken, devreden muallak tutarı 11 milyar 908 milyon 755 bin 934 lira olarak açıklandı.

Muallakta 260 bin 61, devreden muallakta ise 262 bin 31 mağdur bulundu. Tazminat ödenen dosya sayısı 1 milyon 443 bin 471 olarak kaydedilirken, muallak 258 bin 815 ve devreden muallak 257 bin 35 dosya bulundu.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 9 milyon 289 bin 702 teminat verilirken, yazılan prim tutarı 112 milyar 328 milyon 938 bin 406 lira olarak kaydedildi.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 43 milyar 603 milyon 658 bin 692 ile otomobillere, 6 milyar 706 milyon 218 bin 912 ile kamyonetlere ve 5 milyar 230 milyon 512 bin 125 ile çekicilere ödendi.

- Ferdi kazada 38 milyona yakın ödeme yapılırken en çok tazminat 31 ve üstü koltuklu otobüslere verildi

Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık durumu yaşaması halinde, kendisine veya ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında toplam tazminat tutarı 37 milyon 584 bin 917 lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 1204 oldu.

Muallak tazminat tutarı 243 milyon 199 bin 580 lira olurken, devreden muallak tutarı 156 milyon 877 bin 684 lira olarak açıklandı. Muallakta mağdur sayısı 2 bin 102, devreden muallakta ise 2 bin 160 kişi oldu.

Tazminat ödenen dosya sayısı 745 olurken, muallakta 1420 ve devreden muallakta 1542 dosya bulunduğu kaydedildi.

Ferdi kaza sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 157 bin 993 teminat verilirken, 142 milyon 323 bin 407 liralık prim yazıldı.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 23 milyon 178 bin 226 lira ile 31 ve üstü koltuklu otobüslere verilirken, 10-17 koltuklu minibüslere 9 milyon 296 bin 365 lira ödeme yapıldı.